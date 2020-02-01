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«Монако» проиграл «Ниму», Головин вышел на замену
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В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Монако" на выезде потерпел поражение от "Нима" со счетом 1:3. "Монегаски" вышли вперед на 13-й минуте, когда Виссам Бен-Йеддер с острого угла поразил чужие ворота.В источнике
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Еще один черный день «Монако». Что происходит с монегасками?

Спорт-Экспресс 10:15
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«Монако» вдевятером уступил «Ниму», потерпев третье поражение кряду

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