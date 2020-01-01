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«Монако» рассматривал Дивеева до его перехода в ЦСКА
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что монегаски интересовались российским защитником Игорем Дивеевым до его перехода в ЦСКА.В источнике
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«Монако» рассматривал Дивеева до его перехода в ЦСКА

Чемпионат 06:30
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