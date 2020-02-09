«Монако» с Головиным добыло волевую победу над «Амьеном»

В матче 24-го тура французской Лиги 1 клуб «Монако» на выезде обыграл «Амьен». Встреча, проходившая на стадионе «Ла Ликорн» в Амьене, завершилась победой гостей со счётом 2:1. В составе хозяев в первом тайме забил Серу Гирасси.