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«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
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В матче 24-го тура чемпионата Франции находящийся на предпоследнем месте "Амьен" принимал "Монако". Хозяева подошли к этому матчу с серией из 11 матчей без побед.В источнике
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Морено - после победы над «Амьеном»: «Монако» необходимо работать во всех направлениях

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