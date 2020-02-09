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Российская газетаРоссийская газета
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
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В матче 24-го тура чемпионата Франции находящийся на предпоследнем месте "Амьен" принимал "Монако". Хозяева подошли к этому матчу с серией из 11 матчей без побед.В источнике
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Роберт Морено: «„Монако“ все еще строит команду»

Спорт-Экспресс 21:08
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Бен-Йеддер вышел на 1-е место в гонке бомбардиров Лиги 1, обойдя Мбаппе

Sport24.ru 19:43 
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«Монако» проигрывал 0:1 «Амьену», но победил 2:1, забив на 85-й и 92-й минутах

Sports.ru 16:49
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