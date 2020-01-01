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«Монако» вдевятером победил «Страсбур» в матче чемпионата Франции
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Французский футбольный клуб "Монако" одержал победу в матче 5 тура Лиги 1 по футболу Соперниками "монегасков" стал "Страсбург".В источнике
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«Монако» вдевятером обыграл «Страсбург» в Лиге 1

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