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«Монако» вылетел из Кубка Франции, проиграв «Сент-Этьену»
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«Монако» проиграл «Сент-Этьену» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Встреча завершилась со счётом 0:1.В источнике
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«Монако» подарил победу сопернику на блюдечке»

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