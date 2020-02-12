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«Монако» выплатил компенсацию за Головина, но деньги остались в РФС
Bookmaker-ratings.ru
  • Деловое.ТВ0:46
Трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года обошёлся «монегаскам» в 30 миллионов евро. Часть денег с этого перехода должна была получить футбольная школа из города Калтан, где и воспитали Головина.В источнике
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С чего всё начиналось
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В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой

В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
РИА Новости 11 февраля в 03:41
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Sportbox.RU 16:45
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