«Монако» выплатил компенсацию за Головина, но деньги остались в РФС
Трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года обошёлся «монегаскам» в 30 миллионов евро. Часть денег с этого перехода должна была получить футбольная школа из города Калтан, где и воспитали Головина.В источнике
С чего всё начиналось
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Спорт-Экспресс вчера в 11:55