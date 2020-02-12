«Монако» выплатил компенсацию за Головина, но деньги остались в РФС

Трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года обошёлся «монегаскам» в 30 миллионов евро. Часть денег с этого перехода должна была получить футбольная школа из города Калтан, где и воспитали Головина.