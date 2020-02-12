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Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
КМВ Новости
  • Деловое.ТВ0:46
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник «Монако» Александр Головин.В источнике
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С чего всё начиналось
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В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой

В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
РИА Новости 11 февраля в 03:41
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«У нас в Калтане Головин голеадором был!»

Sportbox.RU вчера в 16:45
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В «Монако» ответили на запрос Васильева по выплатам за Головина

Чемпионат вчера в 08:32
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«Монако» переведет деньги ДЮСШ Головина после получения необходимых документов

Матч ТВ 12 февраля в 13:12
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