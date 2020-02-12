ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»
Головин после успешного выступления на ЧМ в России в 2018 году перешел во французский клуб «Монако» за 30 млн евро. По международному регламенту, школы должны были заявить о претензиях на выплаты. В случае, если обращения нет, деньги отправляются на счет национальной федерации футбола.В источнике
С чего всё начиналось
В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
Sportbox.RU вчера в 13:12
Спорт-Экспресс 11 февраля в 11:55