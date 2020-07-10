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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Монреаль» Тьерри Анри проиграл на старте турнира MLS
Sportbox.RU
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«Монреаль Импэкт» уступил «Нью-Ингленд Революшн» в матче турнира MLS is Back (0:1). Единственный мяч забил Густаво Боу.В источнике
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Анри простоял на колене почти 9 минут в первом матче во главе «Монреаля» в память о погибшем Флойде

Спорт-Экспресс 07:07
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Анри во время матча простоял на колене более 8 минут в память о Флойде

Матч ТВ 03:30
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Анри во время матча простоял на колене более 8 минут в память о Флойде

Sportbox.RU 03:30
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