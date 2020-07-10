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«Монреаль» Тьерри Анри проиграл на старте турнира MLS
Sport24.ru
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  • Газета.Ru
«Монреаль Импэкт» уступил «Нью-Ингленд Революшн» в матче турнира MLS is Back (0:1). Единственный мяч забил Густаво Боу.В источнике
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Экс-нападающий «Барселоны» Анри встал на одно колено и выставил кулак

Газета.Ru вчера в 22:54
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Чемпионат вчера в 22:25
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«Монреаль» Тьерри Анри потерпел поражение в первом для себя матче турнира MLS is back

Sport24.ru вчера в 23:10 
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