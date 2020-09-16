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Мораес признан лучшим игроком «Шахтера» в прошлом сезоне
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес был признан лучшим футболистом сезона-2019 / 20 в донецкой команде, об этом сообщает пресс-служба "горняков".В источнике
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Мораес признан лучшим игроком «Шахтера» в прошлом сезоне

Soccer.ru 03:15
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Болельщики «Шахтера» выбрали лучшего игрока сезона-2019/20

Sport24.ru 02:46 
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