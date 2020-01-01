НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Мората сообщил руководству «Атлетико», что хочет покинуть клуб
FootballHD
  • FootballHD
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Футбол России
Нападающий Альваро Мората хочет уйти из "Атлетико".В источнике
Подробнее о событии
alt

Cuatro: Мората сообщил «Атлетико» о желании уйти

Бомбардир.ру 12:34
alt

Мората намерен покинуть «Атлетико»

Футбол России 12:03
alt

Альваро Мората хочет покинуть «Атлетико»

Soccernews.ru 11:55
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости