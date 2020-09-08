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Мората сообщил руководству «Атлетико», что хочет покинуть клуб
Metaratings
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Нападающий Альваро Мората хочет уйти из "Атлетико".В источнике
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Мората объявил об уходе из «Атлетико»

Все про Спорт ру 13:31
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Мората хочет уйти из «Атлетико»

Metaratings 12:49
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Мората намерен покинуть «Атлетико»

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