НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Моратти: «Отец Месси купил дом в Милане, рядом с офисом „Интера“»
RT на русском
  • RT на русском
  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • Спорт день за днем
  • Soccernews.ru
Экс-президент "Интера" Массимо Моратти рассказал, что думает о слухах о том, что форвард "Барселоны" Лионель Месси может стать игроком миланского клуба.В источнике
Подробнее о событии
alt

Экс-президент «Интера»: «Месси в нашем клубе? Иногда мечты сбываются»

Матч ТВ 18:01
alt

Моратти — о возможном трансфере Месси в «Интер»: «Иногда мечты сбываются»

Soccer.ru 16:00
alt

Моратти о возможном переходе Месси в «Интер»: Иногда мечты сбываются

Спорт день за днем 15:55
реклама
Главное
Новости