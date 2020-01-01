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«Мордовия» может лишиться места в ФНЛ
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«Мордовия» подала заявку на лицензирование для участия в ФНЛ, однако пока не заплатила за нее. Документы футбольного клуба из Саранска соответствуют всем критериям, кроме финансового. Отмечается, что долги клуба составляют порядка 170 миллионов рублей.В источнике
С чего всё начиналось
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РФС не будет рассматривать заявку «Мордовии», если она не заплатит за лицензирование

Ранее глава ФНЛ Игорь Ефремов говорил, что 22 клуба — максимально допустимое количество участников предстоящего турнира. В случае недопуска «Мордовии» вакантное место, по нашей информации, займут либо «Алания», либо «Олимп-Долгопрудный».
Sportbox.RU 07:37
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СМИ: «Мордовию» могут не допустить к участию в первенстве ФНЛ в следующем сезоне

RT на русском 10:45
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«Мордовию» могут заменить «Аланией» или «Долгопрудным»

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«Мордовия» может лишиться места в ФНЛ

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