«Мордовия» может лишиться места в ФНЛ

«Мордовия» подала заявку на лицензирование для участия в ФНЛ, однако пока не заплатила за нее. Документы футбольного клуба из Саранска соответствуют всем критериям, кроме финансового. Отмечается, что долги клуба составляют порядка 170 миллионов рублей.