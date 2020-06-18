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ФК «Мордовия» не выступит в ФНЛ
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Планируется, что в новом первенстве ФНЛ выступят два клуба. В случае снятия «Мордовии» ее место займут «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».В источнике
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