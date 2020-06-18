ФК «Мордовия» не выступит в ФНЛ
Поскольку клуб не был допущен для лицензирования РФС, он не сможет подать апелляцию в штатном порядке. Это означает, что «Мордовия» не выступит в ФНЛ. При этом вопрос о ее участии в турнире ПФЛ может быть рассмотрен исполкомом РФС в индивидуальном порядке.В источнике
С чего всё начиналось
По данным matchtv.ru, РФС отказал «Мордовии» в выдаче лицензии для участия в первенстве ФНЛ в сезоне-2020/21. Эту информацию подтвердил директор клуба из Саранска Николай Левин: — Да, в четверг РФС уведомил нас, что мы не получим лицензию для выступления в ФНЛ, — сказал Левин.