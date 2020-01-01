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«Мордовия» уступила «Риге» Кононова на Кубке ФНЛ
МордовМедиа
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В рамках Кубка Олимп ФНЛ «Мордовия» играла против «Риге».В источнике
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Клуб, который возглавляет Кононов, взял на просмотр брата Погба

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«Рига» Кононова обыграла «Мордовию» в матче Кубка ФНЛ

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