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Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
Кубанские новости
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Мосгорсуд отложил на конец июля пересмотр приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за две драки в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва". "Отложить заседание до 31 июля 2020 года", – сказал судья.В источнике
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С чего всё начиналось
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Суд вновь отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд вновь отложил пересмотр апелляционного приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Судебное заседание откладывается на 31 июля, на 10.00", - огласила решение судебная коллегия.
РИА Новости 03:27
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Суд вновь отложил заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву

Матч ТВ 04:02
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Пересмотр приговора Мамаеву и Кокорину перенесён на 31 июля

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Источник: Протасовицкий лежит дома с температурой. Несколько последних дней он провел с Кокориным

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