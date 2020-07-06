Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отложил на конец июля пересмотр приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за две драки в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва". "Отложить заседание до 31 июля 2020 года", – сказал судья.