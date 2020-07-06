Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля

Заседание перенесено по решению суда на 31 июля в связи с очередной неявкой футболистов. Их присутствие при пересмотре дела об обвинении обязательно. Предыдущие слушания также переносились по причине отсутствия Мамаева, Кокорина-старшего и Протасовицкого.