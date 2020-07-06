Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

В Москве городской суд вновь отложил судебное заседание о рассмотрении жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Как сообщает Life, истцы пришли на рассмотрение не в полном составе.