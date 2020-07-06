Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
В Москве городской суд вновь отложил судебное заседание о рассмотрении жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Как сообщает Life, истцы пришли на рассмотрение не в полном составе.В источнике
С чего всё начиналось
Мосгорсуд вновь отложил пересмотр апелляционного приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Судебное заседание откладывается на 31 июля, на 10.00", - огласила решение судебная коллегия.