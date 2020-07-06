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Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
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  • Life.ru0:16
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В Москве городской суд вновь отложил судебное заседание о рассмотрении жалоб на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Как сообщает Life, истцы пришли на рассмотрение не в полном составе.В источнике
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С чего всё начиналось
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Суд вновь отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд вновь отложил пересмотр апелляционного приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Судебное заседание откладывается на 31 июля, на 10.00", - огласила решение судебная коллегия.
РИА Новости 03:27
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Адвокат: Кокорин и Мамаев смогут посетить Мосгорсуд 31 июля

РИА Новости 09:44
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Суд снова отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Спорт-Экспресс 06:32
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Суд вновь отложил заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву

Матч ТВ 04:02
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