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Широков избил судью в матче любительских команд
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Бывший футболист сборной России Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова в матче на любительском турнире. После одного из эпизодов матча Широков подошёл к судье и ударил его по лицу.В источнике
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Сергей Анохин
бизнесмен
Это коммерческий турнир, мы по договору даем туда судей, но, к сожалению, не регламентируем игры, а надо бы, чтобы меньше было таких случаев. Поэтому будем по максимуму защищать своего судью, выяснять, что с этим делать.Известиявчера в 17:59
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