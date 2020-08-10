Широков избил судью в матче любительских команд
Бывший футболист сборной России Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова в матче на любительском турнире. После одного из эпизодов матча Широков подошёл к судье и ударил его по лицу.В источнике Это коммерческий турнир, мы по договору даем туда судей, но, к сожалению, не регламентируем игры, а надо бы, чтобы меньше было таких случаев. Поэтому будем по максимуму защищать своего судью, выяснять, что с этим делать.Известиявчера в 17:59
Спорт-Экспресс вчера в 23:13