НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Вести.RuВести.Ru
Московские клубы просят отложить начало тренировок
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Спорт-Экспресс
  • Вести.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveSport.ru
  • Матч ТВ
  • by.Tribuna.com
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
Как информирует "Спорт-Экспресс", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" попросили РФС отложить возобновление групповых тренировок для всех команд премьер-лиги до 1 июня. Это связано с тем, что до 31 мая в Москве будут действовать жесткие ограничительные меры.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Московские клубы просят отложить начало тренировок из-за карантина в столице

Как стало известно «СЭ», четыре московских клуба «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» — готовят официальное обращение в РФС с просьбой отложить дату начала тренировок во всех командах РПЛ до первого июня.
Спорт-Экспресс 11:05
Подробнее о событии
alt

Московские клубы просят отложить начало тренировок

Вести.Ru 12:56
alt

Московские клубы попросили РФС отложить дату начала тренировок

Soccernews.ru 12:46
alt

СМИ: Московские клубы просят отложить возобновление тренировок

Sportbox.RU 12:39
реклама
Главное
Новости