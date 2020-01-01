Московские клубы просят отложить начало тренировок
Как информирует "Спорт-Экспресс", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" попросили РФС отложить возобновление групповых тренировок для всех команд премьер-лиги до 1 июня. Это связано с тем, что до 31 мая в Москве будут действовать жесткие ограничительные меры.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», четыре московских клуба «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» — готовят официальное обращение в РФС с просьбой отложить дату начала тренировок во всех командах РПЛ до первого июня.