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«Локомотив» предложил Кокорину подписной бонус в 4 млн евро
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Московский «Локомотив» предложил форварду Александру Кокорину большой подписной бонус. По данным «Спорт-Экспресс», если форвард подпишет контракт с «Локомотивом», то получит за это 4 миллиона евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» предложил Кокорину огромный подписной бонус

Претенденты на игрока — «Зенит», «Локомотив», «Спартак» (где хотят видеть его связку с Соболевым), «Сочи» и «Рубин». "Динамо" проявляло интерес, но вряд ли выдержит в "гонке вооружений". (Дмитрий Симонов) Кокорин является воспитанником "Локомотива" и находился в академии клуба с 2000 по 2008 год.
Спорт-Экспресс 09:10
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«СЭ»: «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро в качестве подписного бонуса

Матч ТВ 09:52
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«СЭ»: «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро в качестве подписного бонуса

Sportbox.RU 09:52
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Стало известно, кто предложил Кокорину наилучшие условия заключения контракта

Футбол России 09:49
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