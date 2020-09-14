Московский «Локомотив» согласовал зарплату нападающему Манджукичу
Футболист из Хорватии Марио Манджукич готовится к подписанию соглашения с клубом «Локомотив». Хорватский нападающий в составе «железнодорожников» будет получать 2 700 000 евро в год. Соответствующая информация появилась в распоряжении «Чемпионата».В источнике
С чего всё начиналось
Московский клуб ведёт переговоры с 34-летним хорватским футболистом и рассматривает в качестве одного из потенциальных вариантов на позицию форварда. Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу.
Metaratings вчера в 11:05