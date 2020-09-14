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Московский «Локомотив» согласовал зарплату нападающему Манджукичу
NewInform
  • CT news1:16
Футболист из Хорватии Марио Манджукич готовится к подписанию соглашения с клубом «Локомотив». Хорватский нападающий в составе «железнодорожников» будет получать 2 700 000 евро в год. Соответствующая информация появилась в распоряжении «Чемпионата».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» снова интересуется Марио Манджукичем

Московский клуб ведёт переговоры с 34-летним хорватским футболистом и рассматривает в качестве одного из потенциальных вариантов на позицию форварда. Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу.
Чемпионат 12 сентября в 08:44
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Трансферная жара: РПЛ. Манджукич — миллионер для «Локо», а Думбия просто суперстар

Sportbox.RU 08:57
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«Локомотив» ведет борьбу за Манджукича

Газета.Ru 05:34
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Манджукич не ведет предметных переговоров с клубами РПЛ. Приоритет – топ-лиги и топ-клубы

Metaratings вчера в 11:05
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