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Ахмат — ЦСКА 0:4
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Ближе к середине второго тайма ЦСКА вышел вперед в игре с "Ахматом" и почти сразу же увеличил свое преимущество. На 61-й минуте отличился Федор Чалов, чей гол открыл счет в этой игре.В источнике
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