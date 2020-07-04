НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА в Грозном сыграет с «Ахматом» в рамках 26-го тура РПЛЧалов полетел с ЦСКА на матч с «Ахматом»Акинфеев догнал Лоськова по количеству матчей в чемпионате РоссииГончаренко высказался о победном матче ЦСКА с «Ахматом»Защитник «Ахмата» Вилькер сломал руку в матче РПЛ с ЦСКАГлавноеКраснодар — Зенит 2:4Валуев оценил отказ Квята преклонить коленоМомент удара молнии в российского вратаря попал на видео«Тамбов» получил двойные премиальные за победу над «Спартаком»Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельнымиBobsoccerАхмат — ЦСКА 0:4Sports.ru25Sports.ruMetaratingsВести.RuСпорт-ЭкспрессРоссийская газетаНева СпортLiveResult.RuPrognozistСоветский спортНевские НовостиNEWSru ИзраильBookmaker-ratings.ruАргументы и ФактыТелеканал ОНТМатч ТВSport24.ruLiveSport.ruФутбол РоссииЧемпионатSportbox.RUВестник КавказаODDS.ruBobsoccerЕвро-футбол.руГазета.RuБлиже к середине второго тайма ЦСКА вышел вперед в игре с "Ахматом" и почти сразу же увеличил свое преимущество. На 61-й минуте отличился Федор Чалов, чей гол открыл счет в этой игре.В источнике Комментировать105Подробнее о событии ЦСКА не проигрывает в Грозном с 2013 годаБомбардир.ру вчера в 05:43Ролан Гусев: Вагнер мог давать советы Чалову, если бы вернулся в ЦСКА. Это дорогого стоитMetaratings вчера в 05:34ЦСКА разгромил «Ахмат», «Зенит» сегодня может стать чемпионом, а «Спартаку» плохо и без VARСоветский спорт вчера в 00:57рекламаЕщё по темеЦСКА в Грозном сыграет с «Ахматом» в рамках 26-го тура РПЛЧалов полетел с ЦСКА на матч с «Ахматом»Акинфеев догнал Лоськова по количеству матчей в чемпионате РоссииГончаренко высказался о победном матче ЦСКА с «Ахматом»Защитник «Ахмата» Вилькер сломал руку в матче РПЛ с ЦСКАГлавноеКраснодар — Зенит 2:4Валуев оценил отказ Квята преклонить коленоМомент удара молнии в российского вратаря попал на видео«Тамбов» получил двойные премиальные за победу над «Спартаком»Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельнымиНовости