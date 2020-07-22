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Московский «Спартак» намерен предложить контракт Кокорину
Тульский футбол
  • Известия0:22
Действие контракта российского нападающего Александра Кокорина с петербургским «Зенитом» подходит к концу. Сейчас 29-летний футболист выступает на правах аренды за футбольный клуб «Сочи», который, кстати, также хочет предложить ему полноценное сотрудничество. Проявил интерес к игроку и «Спартак».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» сделает предложение Кокорину

Как стало известно Sport24, «Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Москвичи в ближайшее время сделают 29-летнему игроку выгодное предложение. Контракт футболиста с петербуржцами истечет после окончания сезона.
Sport24.ru 09:00 
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