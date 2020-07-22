Московский «Спартак» намерен предложить контракт Кокорину

Действие контракта российского нападающего Александра Кокорина с петербургским «Зенитом» подходит к концу. Сейчас 29-летний футболист выступает на правах аренды за футбольный клуб «Сочи», который, кстати, также хочет предложить ему полноценное сотрудничество. Проявил интерес к игроку и «Спартак».