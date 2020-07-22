«Спартак» намерен сделать предложение Кокорину

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Спартак». В ближайшее время москвичи намерены сделать ему предложение. Ранее источник сообщил, что Кокорин планирует заработать 10 млн евро за три года, но сам игрок на эту информацию не отреагировал.