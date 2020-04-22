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Московский «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Mockva.ru
Пресс-служба московского "Спартака" поздравила бывшего тренера футболистов команды Массимо Карреру с 56-м днем рождения.В источнике
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Подробнее о событии
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Каррера поблагодарил за поздравления и показал свой праздничный торт

Спорт-Экспресс 15:40
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«Спартак» поздравил Карреру с днём рождения, Массимо ответил

Sport.ru 08:29
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Каррера поблагодарил «Спартак» за поздравление на русском языке: «Спасибо 🙏🏻»

Sports.ru 07:50
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