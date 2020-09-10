Кузяев не хочет переходить в «Спартак» из-за предложения «Алавеса»

Сегодня, 10 сентября, стало известно, что «Спартак» захотел подписать бывшего хавбека «Зенита» Далера Кузяева. Красно-белые готовы платить футболисту 2,5 млн евро в год. Как сообщает Metaratings, 27-летний футболист не хочет переходить в стан красно-белых.