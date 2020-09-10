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Кузяев не хочет переходить в «Спартак» из-за предложения «Алавеса»
Sportbox.RU
  • Телеканал Санкт-Петербург1:01
  • CT news1:07
Сегодня, 10 сентября, стало известно, что «Спартак» захотел подписать бывшего хавбека «Зенита» Далера Кузяева. Красно-белые готовы платить футболисту 2,5 млн евро в год. Как сообщает Metaratings, 27-летний футболист не хочет переходить в стан красно-белых.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, находящемуся в статусе свободного агента. Красно-белые готовы обеспечить 27-летнему футболисту зарплату в 2,5 миллиона евро в год.
Спорт-Экспресс 02:56
Подробнее о событии
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СМИ: Кузяев не перейдет в «Алавес»

Матч ТВ 09:43
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Источник: Кузяев планирует вернуться в «Зенит», если не удастся договориться с клубами из Европы

Sport24.ru 09:33 
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Считается, что наши просто не хотят ехать в Европу. Кузяев хочет фанатично, а толку?

Футбол России 09:36
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