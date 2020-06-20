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Сегодня тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»
Тульский футбол
  • Life.ru0:56
Матч тульского «Арсенала» и московского «Спартака» должен был состояться 21 марта, но из-за эпидемиологической ситуации чемпионат РПЛ был приостановлен.В источнике
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Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком»

Тульские новости 01:30
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«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Туле

Чемпионат 01:15
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«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 11.50

Sport24.ru вчера в 20:28 
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