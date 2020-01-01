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Московская область разрешила клубам РПЛ тренироваться на своих базах
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Руководство Московской области разрешило предоставлять спортивные объекты региона для тренировок футбольных клубов РПЛ. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".В источнике
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База ЦСКА в Ватутинках не попадает под разрешение Московской области о возобновлении тренировок

Metaratings 16:14
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«Спартаку», «Локомотиву» и «Динамо» разрешили возобновить тренировки, ЦСКА – нет

Спорт день за днем 15:41
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Московским клубам, выступающим в РПЛ, разрешили тренироваться на своих базах

Sport.ru 14:29
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