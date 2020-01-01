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Полузащитник Фомин перешёл из «Уфы» в «Динамо»
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Футболист Даниил Фомин подписал контракт на пять лет с московским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба. Соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано на пять лет.В источнике
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Подробнее о событии
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Фомин провел первую тренировку в «Динамо»

Sportbox.RU 12:14
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Фомин провел первую тренировку в «Динамо»

Матч ТВ 12:14
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Даниил Фомин провёл первую тренировку в «Динамо»

Чемпионат 12:06
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