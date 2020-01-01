Полузащитник Фомин перешёл из «Уфы» в «Динамо»

Футболист Даниил Фомин подписал контракт на пять лет с московским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба. Соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано на пять лет.