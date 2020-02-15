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Московское «Динамо» обыграло рижских динамовцев в овертайме в КХЛ
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Вести.Ru
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Хоккеисты московского "Динамо" в овертайме обыграли "Динамо" из Риги в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором команды забросили на двоих 13 шайб.В источнике
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Невероятный бросок Гимаева в ворота московского «Динамо». ВИДЕО

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«Динамо» (Москва) в овертайме обыграло рижское «Динамо», уступая по ходу встречи в три шайбы

Советский спорт 12:58 
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«Динамо» Рига – «Динамо» Москва – 6:7. Яшкин сделал хет-трик, рижане проиграли 13-й матч подряд

Sports.ru 12:47
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