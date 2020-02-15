Московское «Динамо» обыграло рижских динамовцев в овертайме в КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" в овертайме обыграли "Динамо" из Риги в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором команды забросили на двоих 13 шайб.