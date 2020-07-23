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Газета.RuГазета.Ru
Московское «Динамо» представило новый комплект формы
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Московское "Динамо" в своем официальном Twitter-аккаунте представило новый комплект формы. Футболки выполнены в традиционных белых и синих цветах, вратарь будет играть в черном.В источнике
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