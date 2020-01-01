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Московское «Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Футбол России
Футболисты московского «Динамо» в контрольном матче в Турции уверенно обыграли «Спартак» из Юрмалы. Встреча, прошедшая в пятницу в Белеке, завершилась со счетом 5:0 в пользу бело-голубых.В источнике
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«Динамо» разгромило юрмальский «Спартак», Рыков заработал удаление за удар соперника

Sportbox.RU 11:35
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«Динамо» разгромило юрмальский «Спартак», Рыков заработал удаление за удар соперника

Матч ТВ 11:35
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«Динамо» забило пять голов в ворота «Спартака» из Юрмалы

Евро-футбол.ру 11:34
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