Московское «Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы

Футболисты московского «Динамо» в контрольном матче в Турции уверенно обыграли «Спартак» из Юрмалы. Встреча, прошедшая в пятницу в Белеке, завершилась со счетом 5:0 в пользу бело-голубых.