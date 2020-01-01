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Московское «Динамо» разгромило минское «Динамо»
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Напомним, что ранее московское "Динамо" сыграло вничью с "Минском" в контрольном поединке.В источнике
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Московское «Динамо» разгромило одноклубников из Минска в товарищеском матче (видео)

Советский спорт 04:49 
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«Динамо» перед встречей со «Спартаком» разгромило минское «Динамо»

Спорт-Экспресс 04:49
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Дубль Н’Жие помог московскому «Динамо» разгромить минское на сборе в Турции

Матч ТВ 04:46
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