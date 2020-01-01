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Мостовой: «Есть много претензий к главному тренеру „Спартака“»
Евро-футбол.ру
  • CT news1:08
Есть много претензий к главному тренеру "Спартака", - заявил Александр. Бывший футболист отметил, что и во время матча рулевой "Спартака" принимает неправильные решения.В источнике
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Александр Мостовой: Есть много претензий к Тедеско. Одни игроки «Спартака» играют, а другие нет

Советский спорт 03:40
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Мостовой: «Есть много претензий к главному тренеру „Спартака“»

Евро-футбол.ру 02:58
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Мостовой: не всё нравится в игре «Спартака», есть замечания и много претензий к Тедеско

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