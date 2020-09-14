Кокорин дебютировал за «Спартак» в матче с ЦСКА
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин дебютировал за "красно-белых" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (1:3). В поединке с "армейцами" Александр впервые попал в заявку на матч. Напомним, ранее Кокорин восстанавливался после повреждения икроножной мышцы.В источнике Я очень рад, что Александро наконец вернулся в строй после полуторомесячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее вернуться в строй, набрать игровой игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист и, уверен, быстро справится с этой задачей.Футбол Россиивчера в 14:51