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Кокорин дебютировал за «Спартак» в матче с ЦСКА
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Нападающий "Спартака" Александр Кокорин дебютировал за "красно-белых" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (1:3). В поединке с "армейцами" Александр впервые попал в заявку на матч. Напомним, ранее Кокорин восстанавливался после повреждения икроножной мышцы.В источнике
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Доменико Тедеско
итальянский футбольный тренер
Я очень рад, что Александро наконец вернулся в строй после полуторомесячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее вернуться в строй, набрать игровой игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист и, уверен, быстро справится с этой задачей.Футбол Россиивчера в 14:51
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Радимов: «Дебют Кокорина можно назвать неудачным»

Soccer.ru 11:45
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В «Зените» назвали дебют Кокорина за «Спартак» неудачным

BetOn 12:05
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Радимов: «Дебют Кокорина можно назвать неудачным, ведь „Спартак“ проиграл ЦСКА»

Sport24.ru 11:24 
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