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Мостовой: «Русских в „Сельте“ любят. Федю тепло встретят»
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Напомним, на рубеже веков Александр Мостовой и Валерий Карпин блистали в составе «Сельты».В источнике
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Подробнее о событии
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Мостовой: «Русских в „Сельте“ любят. Федю тепло встретят»

ГЛАС.RU 00:01
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Александр Мостовой: «Смолову надо перетерпеть. И, конечно, как можно быстрее начать забивать за „Сельту“»

Спорт-Экспресс вчера в 23:55
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Мостовой готов подсказать Смолову хорошие рестораны в Виго

Газета.Ru вчера в 16:53
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