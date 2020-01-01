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Мостовой: «Сочи» еще спокойно может побороться за место в еврокубках
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Футболист отметил, во всеми конкурентами, в том числе с «Динамо», сочинцам еще предстоит сыграть, и потому можно еще спокойно побороться за место в еврокубках.В источнике
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Андрей Мостовой считает, что «Сочи» может попасть в еврокубки

Спорт день за днем 08:51
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Андрей Мостовой: «Сочи» может спокойно побороться за место в Лиге Европы

Metaratings 04:31
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Андрей Мостовой: «„Сочи“ может спокойно побороться за место в еврокубках»

Евро-футбол.ру 03:46
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