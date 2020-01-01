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Мостовой: «Завидно, что в Беларуси играют в футбол»
Смотришь, а там четыре человека на трибуне где-то кричат. С одной стороны, завидно, что играют в футбол.В источнике
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Мостовой: «Завидно, что в Беларуси играют в футбол»

Soccer.ru 07:05 
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Мостовой: цены на нефть людей не касаются — как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут

Чемпионат 06:57
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