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Мостовой обвинил Тедеско в возможном уходе Тиля из «Спартака»
Футбол России
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Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о возможном переходе хавбека красно-белых Гуса Тиля во «Фрайбург».В источнике
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Мостовой обвинил Тедеско в возможном уходе Тиля из «Спартака»

BetOn 12:06
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Мостовой: у Тиля не сложилось в «Спартаке» потому, что ему не доверял Тедеско

Футбол России 11:18
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Мостовой: Тедеско просто не доверял Тилю. У Гуса отличные качества, но не дали шанса

Чемпионат 11:01
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